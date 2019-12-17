شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد والدته:" يا عمري يا كل شيء في حياتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان سعد لمجرد، بعيد ميلاد والدته، متمنيا لها السعادة والصحة في حياتها، وشارك سعد جمهوره بصورة نادرة له مع والدته فى طفولته عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب سعد لمجرد، قائلا:" ماما حبيبتي يا عمري يا كل شيء في حياتي، باسمي و باسم أخي علي أقول لكِ كل عام وأنتِ بألف خير، سنة سعيدة يا أطيب قلب في الدنيا، الله يخليك لينا ماما ويقدرنا نفرحك دائما ان شاء الله".

و يعود الفنان المغربى سعد لمجرد للغناء في الحفلات، بعد غياب 3 سنوات، وذلك بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، يوم 18 ديسمبر الجارى.