شكرا لقرائتكم خبر عن الـ Joker وأفلام أنيميشن وأخرى قصيرة في قائمة جوائز الأوسكار القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، عن القائمة القصيرة لفئات بعض الجوائز، وضمت القائمة 9 فئات من أصل 24 فئة، ومن المقرر إعلان الترشيحات النهائية للجوائز في 13 يناير المقبل.

وسيقام حفل توزيع الجوائز الأوسكار الأحد 9 فبراير من عام 2020، على مسرح دولبي في هوليوود.

وهذه قائمة الجوائز القصيرة :

فيلم وثائقى قصير

“After Maria”

“Fire in Paradise”

“Ghosts of Sugar Land”

“In the Absence”

“Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”

“Life Overtakes Me”

“The Nightcrawlers”

“St. Louis Superman”

“Stay Close”

“Walk Run Cha-Cha”

فيلم أنيمشن قصير

“Dcera (Daughter)”

“Hair Love”

“He Can’t Live Without Cosmos”

“Hors Piste”

“Kitbull”

“Memorable”

“Mind My Mind”

“The Physics of Sorrow”

“Sister”

“Uncle Thomas: Accounting for the Days”

فيلم قصير

“Brotherhood”

“The Christmas Gift”

“Little Hands”

“Miller & Son”

“Nefta Football Club”

“The Neighbors’ Window”

“Refugee”

“Saria”

“A Sister”

“Sometimes, I Think About Dying”

أفلام أجنبية

جمهورية التشيك “The Painted Bird”

إستونيا “Truth and Justice”

فرنسا “Les Misérables”

المجر “Those Who Remained”

شمال مقدونيا “Honeyland”

بولندا “Corpus Christi”

روسيا “Beanpole”

السنغال “Atlantics”

كوريا الجنوبية “Parasite”

إسبانيا “Pain and Glory”

المؤثرات البصرية

“Alita: Battle Angel”

“Avengers: Endgame”

“Captain Marvel”

“Cats”

“Gemini Man”

“The Irishman”

“The Lion King”

“1917”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“Terminator: Dark Fate”

المكياج وتصفيف الشعر

“Bombshell”

“Dolemite Is My Name”

“Downton Abbey”

“Joker”

“Judy”

“Little Women”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“1917”

“Once Upon a Time … in Hollywood”

“Rocketman”

الفيلم الوثائقى الطويل

“Advocate”

“American Factory”

“The Apollo”

“Apollo 11”

“Aquarela”

“The Biggest Little Farm”

“The Cave”

“The Edge of Democracy”

“For Sama”

“The Great Hack”

“Honeyland”

“Knock Down the House”

“Maiden”

“Midnight Family”

“One Child Nation”

أغنية أصلية

Speechless عن فيلم "Aladdin"

Letter To My Godfather عن فيلم "The Black Godfather"

I’m Standing With You عن فيلم "Breakthrough"

Da Bronx عن فيلم "The Bronx USA"

Into The Unknown عن فيلم "Frozen II"

Stand Up عن فيلم "Harriet"

Catchy Song عن فيلم "The Lego Movie 2: The Second Part"

Never Too Late عن فيلم "The Lion King"

Spirit عن فيلم "The Lion King"

Daily Battles عن فيلم "Motherless Brooklyn"

A Glass of Soju عن فيلم "Parasite"

I’m Gonna) Love Me Again) عن فيلم "Rocketman"

High Above The Water عن فيلم "Toni Morrison: The Pieces I Am"

I Can’t Let You Throw Yourself Away عن فيلم "Toy Story 4"

Glasgow عن فيلم "Wild Rose"

موسيقى تصويرية

“Avengers: Endgame”

“Bombshell”

“The Farewell”

“Ford v Ferrari”

“Frozen 2”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“The King”

“Little Women”

“Marriage Story”

“Motherless Brooklyn”

“1917”

“Pain and Glory”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“Us”