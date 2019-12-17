عرض " أخر الرجال المحترمين " لسمير سيف في أسبوع أفلامه بقصر السينما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم الثلاثاء بقصر السينما الفيلم السينمائي الشهير " آخر الرجال المحترمين " للمخرج الراحل سمير سيف ضمن أسبوع أفلامه الذي ينتهي بحفل تأبين له يحضره تلاميذه والنجوم الذين قاموا ببطولة أفلامه .
المخرج الراحل سمير سيف يعد من أهم مخرجي السينما المصرية الذين تنوعت أفلامهم ما بين الكوميدي والسياسي والاجتماعي والأكشن كما أنه أخرج مسلسلات تليفزيونية وأخرج مسرح أيضا فقد كان شامل في مجال الإخراج بالإضافة لكونه أستاذا يدرس مادة الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما .
يذكرأن المخرج سمير سيف رحل منذ أيام وأصيب الوسط السينمائي بصدمة عقب رحيله حيث أنه كان محبوبا من الجميع وكان يتمتع بدماثة الخلق كما أنه رحل قبل تكريمه في الدورة القادمة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية .
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