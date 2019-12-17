وفاة المخرج ياسر زايد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي المخرج المصري ياسر زايد، مخرج مسلسل «الضاهر»، وذلك بعد تعرضه لازمة صحية شديدة.

الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بالنقابة أكدت خبر الوفاة، وقالت إن الجنازة ستقام الثلاثاء 17 من شهر ديسمبر، والعزاء سيكون الأربعاء 18 من ديسمبر في مسجد الرحمن الرحيم.

ويعرض لـ “زايد” حاليا مسلسل الضاهر عبر قناة الحياة، بعد عدة سنوات من التوقف، والمسلسل من بطولة الفنان محمد فؤاد وتامر عبد المنعم، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

وبدأ المخرج الراحل، حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها «ساكن قصادي، الغول»، وقام أيضاً بإخراج عدة أفلام قصيرة والمسلسلات، قبل أن يخوض تجربة إخراج أول فيلم روائي طويل من خلال فيلم «علمني الحب» عام 2005، لتتوالى أعماله بعد ذلك، ومن أبرزها «يا أنا يا أنتي، بنت بنوت، فزاع».