غادة عادل تعود إلى السينما بالخطة العامية

متابعة بتجــــــــــرد: بدأت الفنانة غادة عادل تصوير فيلمها السينمائي الجديد “الخطة العامية”، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم فرقة مسرح مصر وبمقدمتهم بطل الفيلم الفنان علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن كمقدمة لتعاون فني سيمتد لبطولة مسرحية يجرى التحضير لها حاليا للعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

الفيلم يمثل أول تعاون بين غادة عادل والجيل الجديد من نجوم فرقة مسرح مصر، بعدما كان تعاونها دوما مع نجوم جيلها السقا وحلمي وأمر كرارة وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وتقدم فيه دور البطولة النسائية المساعدة، ومن المقرر عرضه بموسم الربيع 2020.

يذكر أن فيلم “الخطة العامية” بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.