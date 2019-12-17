شاروخان يشعل السوشيال ميديا بهذا الفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: أشعل نجم بوليوود شاروخان مواقع التواصل الإجتماعي من خلال لفتة لطيفة وجميلة قام بها تجاه زوجته النجمة جوري خان، بعدما انتشر مقطع فيديو وهو يسير خلفها ممسكاً لها ذيل فستانها الطويل.

وكشف مقطع الفيديو لشاروخان وزوجته عن مدى حبه لها واهتمامه بها كزوجة له أمام الإعلام، علماً أن العلاقة الزوجية بين شاروخان وجوري تعد من أنجح العلاقات في الوسط الفني الهندي.

كما أن شاروخان بدا بالفعل ملك القلوب، وبدت رومانسيته على الشاشة لا تأتي من فراغ، بينما يوجد أصل حقيقي لها في أرض الواقع، حيث يحكم النجم قلوب عشاقه منذ ما يقارب من عقدين، ويستمر في فعل ذلك حتى الآن، محققاً قاعدة شعبية كبيرة في بوليوود والعالم أجمع.

كما يُعرف ممثل Raees أيضًا بأنه رجل عائلة كامل ويحتفظ دائمًا بأحبائه في قائمة أولوياته. ومن المعروف أن شاروخان وزوجته غوري خان هما من أكثر الأزواج شهرة في بوليوود.

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وتروي صحيفة “بينكفيلا” تفاصيل الحدث، حيث تقول أن شاروخان بدا برفقة زوجته جوري، أنيقا كعادته في حلة سوداء. وبدت غوري، من ناحية أخرى، مذهلة في ثوب أسود مع ذيل طويل. ولكن ما لفت انتباهنا هو اللحظة التي حمل فيها شاروخان ذيل فستانها وهي تسير.

يشار إلى أن شاروخان تزوج وجوري خان في عام 1991، وهما والدان لثلاثة أطفال – آريان وسوهانا وأبرام خان.

على الصعيد المهني، شوهد شاروخان آخر مرة في فيلم Zero الذي تم إصداره العام الماضي، إلى جانب أنوشكا شارما وكاترينا كيف. ونحن الآن ننتظر بفارغ الصبر أن يعلن الملك خان عن مشروعه القادم قريبًا، حيث اجتمع بالمخرج Aashiq Abu من أجل فيلمه القادم، من دون ذكر تفاصيل حوله.