أحمد عز يخصص أول تغريدة لجمهور موسم الرياض

متابعة بتجـــــــــرد: دشن النجم المصري أحمد عز أول حساب رسمي له على موقع تويتر بتغريدة خاصة عن مسرحيته الجديدة “علاء الدين” المقرر عرضها للمرة الأولى ضمن موسم الرياض يوم 23 ديسمبر الجاري، مؤكدا تطلعه بكل سعادة لمقابله الجمهور السعودي المحب للفن.

عز أطلق الحساب خصيصا لمواجهة العشرات من الحسابات المزيفة التي تنتحل اسمه على موقع تويتر، وقام بإعادة مشاركة تغريدة للمستشار تركي آل الشيخ قال فيها: العرض الاول لمسرحية علاء الدين الكوميدية راح يكون في الرياض، ‏ولأول مره راح يتم استخدام تقنيات حديثة في المسارح العربية، تنطلق في ٢٣ ديسمبر.

وعلق عز على تغريدة آل الشيخ قائلا: سعيد بتواجدي لأول مره علي المسرح في موسم الرياض بمسرحيه علاء الدين ، اتطلع بكل سعاده واحترام لمقابله الجمهور السعودي المحب للفن.

وأضاف أحمد عز : كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي ال الشيخ علي دعمه الدائم للفن ولانجاح هذا العمل والذي يتم فيه استخدام تقنيات حديثه لأول مره في تاريخ المسرح العربي.

يذكر أن مسرحية علاء الدين من إنتاج واخراج مجدي الهواري و بطولة النجم احمد عز ويشاركه البطولة ، تارا عماد(ياسمين) و محمد ثروت(الجني)، و هشام اسماعيل(الوزير جعفر) و سامي مغاوري (السلطان) ، اسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون).