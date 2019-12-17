بسبب فيديو محرج لها هيا الشعيبي تنفجر غضباً وتهاجم: “ما هذه التفاهة”؟

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشر على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة الكويتية هيا الشعيبي أثار الجدل في أوساط الكثير من المتابعين.

وتوجهت من خلاله إلى الأشخاص الذين سخروا منها بعد انتشار مقطع آخر لها في وقت سابق وظهرت فيه وهي تسقط أرضاً.

وقالت إن هذا يدل على درجة كبيرة من التفاهة مشيرة إلى أنه تم تصويرها أثناء سقوطها أمام أولادها ثم نشر الفيديو.

وأضافت: “ما هذه التفاهة؟” لافتة إلى أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة. وأضافت: “احترموا الخصوصية… في بعض الناس مو محترمة، ما تقدر”، لافتة إلى أنه كان من الأفضل أن يطلب منها الإذن بالتصوير.

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وسألت: “إنت مو أم؟ مو مرا؟ عيب”. واستدعى هذا رداً من عدد كبير من المتابعين الذين رأوا أنه ليس عليها الظهور على المواقع في حال لم ترغب في أن يتم نشر الفيديوهات لها.

كذلك سمع صوت الفنانة في فيديو آخر تم تناقله مؤخراً وبدت وهي تتحدث فيه إلى أحد أولادها في صالة أفراح مشيرة إلى أنه يوم زفافها. وهو ما أدى إلى اعتراض الطفل ورفضه أن تقوم والدته باستبدال والده بشخص آخر. وأوضحت أن الأمر مجرد مشهد تمثيلي.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي استعادته حيث حقق على أحدها أكثر من 64 ألف مشاهدة.