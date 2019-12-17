بولا يعقوبيان تكشف سرّ ميريام فارس

قررت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أن تتبرّع بأجر حفلها الذي تحييه يوم الأربعاء، 18 ديسمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

وعلى الرغم من تكتم “فارس” الشديد حول الموضوع، إلا ان النائبة بولا يعقوبيان كشفت السر في تغريدةٍ أطلقتها عبر حسابها على موقع تويتر، حيث لفتت الى ان ميريام اختارت ان تتبرع بأجر حفلها في السعودية للمحتاجين في وطنها.

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وقالت “يعقوبيان”: “ميريام فارس الرائعة تقدّم أرباح حفلتها إلى المحتاجين في وطنها… شكراً على عطائك وبتمنى ما تزعلي لأنّي خبرت، حقّ الناس علينا بهالظرف الصعب ان نحاول مع نجومنا ان نحث كلّ مقتدر على المساعدة، مع نجوم لبنان فينا نساعد كلّ بيت بحاجة لدفا“.

وكانت ميريام فارس قد وصلت الى السعودية حيث تتحضر لاحياء حفلها الفني الضخم.

وقد تصدّر اسم “فارس” للمرة الثانية على التوالي (#ميريام_فارس_في_السعودية) لائحة الترند على تطبيق تويتر في المملكة العربية السعودية وذلك قبل يومين من حفلها الذي سيقام في الرياض على مسرح محمد عبده بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٩.