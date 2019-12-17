محمد سامي يرد على اتهامه بإثارة المشاكل مع النجمات..هل قصد نسرين أمين؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافع المخرج المصري محمد سامي، عن نفسه إزاء الاتهامات التي وجهت إليه بأنه دائمًا ما يُثير المشاكل مع الفنانات، والتي كان آخرها الفنانة المصرية نسرين أمين وقبلها ياسمين صبري، موضحًا أن مهنة الفن تحتاج إلى اهتمام أكبر من ممتهنيها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الكثير من الأشخاص لا يحترمون المواعيد أو المهنة في المطلق، مؤكدًا أن هناك عددا قليلا فقط هم الملتزمين، مردفًا: "مشاكلي أن معظم الناس يأتون ولا يريدون العمل ولا يجوز أن يطلبون الحقوق ولا يفعلون الواجبات أنا مش ذنبي إنك كنت سهران وجاي تنام عندي في اللوكيشن روح نام بدري عشان عارف إن عندك لوكيشن".

واستطرد: "أنا لا أطبطب على أحد ومش هستنى لما فنان أو فنانة متكونش نايمة كويس وأقولها أنا عاوزك تصحصحي شوية عشان الشغل لأ هقولها روحي عشان مش مؤهلة للشغل".

وتابع: "لما واحد يجيله فرصة ويكون عنده تبلد أنا بقارن الحاجات كلها بنفسي بقبل إيه ومش بقبل إيه أنا عاوز الناس تعمل شغلها ومش عاوزها تحبني أو تكرهني ولو اتعمل الشغل مظبوط هنكون أحسن".

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من جانبها نفت زوجته الفنانة المصرية مي عمر، أن يكون محمد سامي "بتاع مشاكل" كما يوصف من قبل البعض، مشددًة على أنه يسعى للكمال في عمله، ولا يحب أن يتأثر العمل بسبب أي شخص مهما كان قدره، وعندما يشعر بأن الشخص يبذل مجهودًا يحصل هذا الشخص على تدليل شديد في اللوكيشن.

وكانت قد اشتعلت أزمة مؤخرًا بين المخرج محمد سامي، والفنانة نسرين أمين، بعدما صرح بأنها تغير من زوجته الفنانة مي عمر، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما خلال تصوير مسلسل "الأسطورة" ما دعا الفنانة المصرية لمهاجمته.

يُذكر أن محمد سامي يستعد حاليًا لبدء تصوير مسلسل "البرنس"، من بطولة الفنان محمد رمضان، والذي سيعرض في رمضان 2020، من تأليفه وإخراجه.