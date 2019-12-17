محمد سراج: توقّف مشروع المسرح الغنائي لستار أكاديمي لهذا السّبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قال الفنان المصري محمد سراج، إنه يحضّر حاليًا لطرح ألبومه الجديد، الذي يعمل عليه منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أنه سيطرح أغنية تلو الأخرى بشكل منفرد، ثم الألبوم بشكل كامل فيما بعد.

وأوضح سراج في لقاء خاصّ مع موقع "فوشيا": "هذه الطريقة في طرح الألبومات هي المتبعة مؤخرًا والموضة الرائجة، التي يسير عليها معظم النجوم السوبر ستار، مثل عمرو دياب".

وأردف: "يبدو أن هذا ما يفضله الجمهور، وإلا فلن يقوم النجوم الكبار بطرح ألبوماتهم بأغاني منفردة في البداية، لأنهم ليس لديهم مشاكل إنتاجية".

وعن فكرة تقديم نجوم مواسم "ستار أكاديمي" عروضًا مسرحية غنائية، قال محمد سراج: "هذه فكرتي من البداية، وبالفعل أجرينا أكثر من بروفة ولكن واجهنا بعد ذلك مشاكل إنتاجية، لأن الأمر يحتاج إلى إنتاج ضخم جدًا، والشركة المنتجة اعتذرت، وأواصل حاليًا البحث عن شركة أخرى لإنتاج المشروع".

وبدأ محمد سراج ممارسة نشاطه الفني، بعد مغادرته برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ستار أكاديمي"، حيث قام بإحياء العديد من الحفلات الغنائية.

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وقال سراج في تصريحات سابقة، إنّ الاشتراك في "ستار أكاديمي" كان فاتحة خير عليه رغم مغادرته له وعدم الوصول لمراكز متقدمة، فقد قام بإحياء العديد من الحفلات، أولها كان في شم النسيم بالمنصورة وحفل تكريم من الأكاديمية البحرية بالإسكندرية لمعظم طلاب ستار أكاديمي".

وأضاف: "من نجوم ستار أكاديمي الذين حضروا حفل الأكاديمية البحرية، ميسون وسالي من الموسم الرابع، وراقية وزوجها السعودي محمد فهد "موخا" من الموسم الثالث".

كما دافع سراج عن مصداقية برنامج "ستار أكاديمي"، عندما فاز 3 مصريين بلقب 3 مواسم على التوالي، لافتًا إلى أنهم يستحقون الفوز عن جدارة.

وقال إنّ الفنانة نسمة محجوب التي فازت في الموسم الثامن كانت تستحق، لأنها تمتلك صوتًا يقدّم جميع الألوان الغنائية، وكذلك محمد شاهين، ومحمود محي، مضيفًا أن الجمهور هو الحكم في هذا الأمر، ولا توجد فبركة في التصويت.

وأضاف نجم ستار أكاديمي السابق، أنّ الصوت ليس فقط هو من يمنح المشترك لقب "ستار أكاديمي"، ولكنّ الكاريزما والشخصية أيضًا، لأن طبيعة البرنامج تختلف عن باقي برامج اكتشاف المواهب، لافتًا إلى أنّ البرنامج يبث على مدار 24 ساعة يوميات الطلاب، وهذا يكشف عن شخصيات المشتركين ومواهبهم المتعددة، سواء التمثيل أو الرقص، بالإضافة للغناء.