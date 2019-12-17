"موسم الرياض" ينعش المسرح المصري بمجموعة عروض تثير الإعجاب

ساهم "موسم الرياض"، الذي يختتم فعالياته نهاية يناير/كانون الثاني المقبل بالمملكة العربية السعودية في انتعاش المسرح الخاص المصري مجددًا. فانطلق أكثر من عرض خلال الموسم شهد وقوف عدد غير قليل من النجوم لأول مرة على خشبة المسرح.

أول هؤلاء الفنانين حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وحمدي الميرغني وهالة فاخر ومحمد أسامة "أوس أوس" وإنجي علي وسعد الصغير الذين انتهوا مؤخرا من عروض مسرحية "لوكاندة الأوباش" من تأليف محمد عز وأحمد فوزي وإخراج أشرف زكي، ومن المقرر أن تعاود عروضها من جديد بالمملكة، خلال شهر يناير المقبل. وخلال أيام تنطلق عروض المسرحية الاستعراضية الكوميدية علاء الدين ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وأكد المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لكايرو شو، أن "علاء الدين" ستكون أضخم إنتاج لكايرو شو في ٢٠٢٠ وباكورة إنتاجاتها بالعام الجديد، موضحا أنه سيتم استخدام تقنيات حديثة في العرض تستخدم لأول مرة في المسارح العربية لتقديم العرض بمستوى يضاهي نسخه العالمية على مسارح برودواي وبيكاديلي وغيرها في جميع أنحاء العالم.

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وعن انطلاق العرض للمرة الأولى بالسعودية، قال الهوارى: الفن المصرى دائما ما كان تراث وذاكرة الأمة العربية بأسرها فى جميع أنحاء العالم، ونحن فى مسرح كايرو شو نعتبر أنفسنا دائما سفراء للفن المصرى ولذلك لم يكن ذلك القرار صعبا، خاصة بعد أن نجحت مواسم السعودية، وعلى رأسها موسم الرياض فى أن تحجز لنفسها موقعا بارزا على أجندة الفعاليات والمهرجانات الترفيهية، ليس فقط فى المنطقة العربية، ولكن فى العالم بأسره.

يشارك فى بطولة مسرحية علاء الدين أحمد عز (علاء الدين) وتارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجنى)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامى مغاورى (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

عرض آخر تعاقد على تقديمه مسرح كايرو شو فى موسم الرياض وهو مسرحية "حزلؤوم" لنجم الكوميديا أحمد مكى، وبدء التحضيرات لها استعدادا لانطلاقها للجمهور قريبا.

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وأعرب الهوارى، الشريك المؤسس لـ"كايرو شو"، عن سعادته بتقديم شخصية "حزلؤوم" فى عمل مسرحى، مؤكدا أن الشخصية ثرية جدا ومادة خصبة للكوميديا، وهو ما تحقق بالفعل فى السينما والتليفزيون من قبل، وسيتحقق فى المسرح، حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة، وأضاف: "اخترت شخصية (حزلؤوم) لأنى من أشد المعجبين بها، ودائمًا ما كانت قادرة على انتزاع الابتسامة منى ومن كل من أعرفهم بكافة الأعمار والمستويات".

وكشف "الهوارى" عن شخصية مخرج العرض، وهو المخرج كريم سامى، الذى وصفه بأنه واحد من أنجب أبناء مسرح "كايرو شو"، لافتا إلى إيمانه دائما بقدرات كتيبة شباب المبدعين الذين تزخر بهم أعمال "كايرو شو"، ويقينه بأنهم سيكونون على قدر الفرصة الكبيرة التى تم منحها لهم. يشارك أحمد مكى بطولة "حزلؤوم" كل من بيومى فؤاد ومحمد سلام ومحمد محمود.

فى سياق متصل، تستعد أسرة مسرحية "يا تصيب يا تخيب" للسفر إلى المملكة لتبدأ عروضها هناك. العرض بطولة سمية الخشاب وأحمد آدم وسامح حسين وحجاج عبدالعظيم ومروة عبدالمنعم ومصطفى هريدى، ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج محسن رزق.

العرض تقرر تأجيله ليعرض مع نهاية العام الحالى وبداية العام الجديد. جدير بالذكر أن هناك مفاوضات تجرى مع عدد كبير من النجوم لتقديم عروض مسرحية فى إطار موسم الرياض منهم أحمد حلمى ومنى زكى وأحمد السقا.

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