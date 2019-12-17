تنظيم" أضخم" مهرجان موسيقى بالشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض

الرياض - لايف ستايل
ستشهد العاصمة السعودية، الرياض، أضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط، حيث سيجمع أكثر من 100 فنان عالمي في مجال التنسيق الموسيقي "DJ"بمشاركة موسيقيين محليين وعرب، وفقا لما ذكرت الجهات المنظمة للمهرجان.ويترقب محبو" الهاوس والتكنو ميوزك" وغيرها من الفنون العصرية، العروض الضخمة التي سترافق مهرجان" مدل بيست" بشغف كبير، بحسب تقارير إعلامية.
ويعتبر مسرح (بيغ بيست) والذي يشمل العروض الرئيسية أحد أبرز أركان مهرجان "مدل بيست". وهو أكبر مسرح في المهرجان ويستوعب أكثر من 45,000 شخص من عشاق الموسيقى والفن.ويضم المهرجان أيضاً مسرح (أندرغراوند بيست 1 و2) وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين.
ومن بين المسارح أيضًا مسرح (داون بيست) لتوفير مساحة استرخاء بعيدة عن صخب الموسيقى والايقاعات العالية، حيث يستضيف دي جي وموسيقيين بارزين وعددا من المواهب المحلية.وانطلاقاً من حرص مهرجان (ميدل بيست) ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، فقد تم إنشاء مسرح (سعودي بيست) الذي يصفه المنظمون بأنه فخر المهرجان، حيث تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة.
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وستستمر فعاليات المهرجان على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من 19 ديسمبر الجاري، وفي هذا الصدد قال أحمد العماري، عضو فريق مهرجان «MDL Beast»: "يتيح المهرجان للجمهور فرصة الاستمتاع بكل حواسهم مع الموسيقى والتجارب التفاعلية".
وأضاف: "بناءً على حرصنا لتأمين أفضل المهرجانات التي تلبي كافة الأذواق الموسيقية، تم بناء خمسة مسارح كبرى تواكب تطلعاتهم وتلبي رغباتهم، وتم تصميمها لتضاهي أكبر المهرجانات الدولية. ويتميّز المهرجان بتقنيات مبتكرة وتجهيزات متطورة وعروض فنية تقدّم من جميع أنحاء العالم".
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