"مهرجان نجم العرب" يُكرِّم صابرين







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كرّم "مهرجان نجم العرب" الفنانة المصرية صابرين عن مجمل الأعمال التي قدمتها، بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا وطارق لطفي وسمير صبري. حيث أطلت بدون حجاب وعادت لتواصل مشوارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الجديدة بعد الهجوم الذي تعرّضت له بسبب خلعها للحجاب.

ويبدو أن حدث التكريم قد مدها بالقوة لتنشر صورها الجديدة عبر صفحاتها. حيث تجدد الهجوم، لكن، بنسبةٍ أقل مع بعض الإطراءات التي أشادت بإطلالتها وهنأتها على الجائزة.

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