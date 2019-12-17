شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..رئيس جامعة عين شمس يكرم النجمة ليلي علوي عن مشوارها الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكرم اليوم جامعة عين شمس النجمة ليلي علوي، ويسلمها درع الجامعة التكريمي عن مشوارها الفني الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ويعقب التكريم ندوة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة في الساعة الثانية عشر . وتقام الندوة تحت إشراف الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، والأستاذ الدكتور جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع. Advertisements ويحضر الندوة عدد من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة، وقبل فعاليات الندوة يعرض فيلم عن المشوار الفنى للنجمة ليلي علوى، وأهم أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وتناقش مع شباب الجامعة دور الفن فى خدمة قضايا المجتمع، وتتحاور معهم وتجيب على ما يشغلهم من تساؤلات وتدير الندوة الكاتبة الصحفية آمال عثمان بحضور عدد من نجوم الفن والمخرجين الذين تعاملت معهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم..رئيس جامعة عين شمس يكرم النجمة ليلي علوي عن مشوارها الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.