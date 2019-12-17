شكرا لقرائتكم خبر عن "توأم روحى" اسم فيلم حسن الرداد.. ويصور مشاهده فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم حسن الرداد على اسم فيلمه الذى بدأ تصويره الأيام الماضية وهو "توأم روحى"، وتشاركه بطولة العمل الفنانة أمينة خليل والفنانة عائشة بن أحمد، ويصور الرداد حاليا فى فرنسا حيث سافر فريق العمل الأيام الماضية لانطلاق التصوير من هناك.

ويعود أبطال فيلم "توأم روحى" بعد أسبوع من فرنسا بعد الانتهاء من المشاهد الخارجية ويستكمل فريق العمل التصوير فى القاهرة فى الديكروات الخاصة الذى قام يمعاينتها مخرج العمل عثمان أبو لبن.

من ناحية أخرى يشارك ويشارك الرداد، فى مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصرى وحسن الرداد واللبنانية مايا دياب وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وسعد الصغير وبدرية طلبه وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وضيفة شرف المسرحية الإعلامية إنجى على، وهى من تأليف محمد عز وأحمد فوزى وإخراج أشرف زكى.