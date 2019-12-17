شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل وجع وطنها.. ميريام فارس تتبرع بأرباح حفلها بالرياض للمحتاجين فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عضو مجلس النواب اللبنانى والإعلامية بولا يعقوبيان، عن تبرع المطربة اللبنانية ميريام فارس، بأرباح حفلها المقبل فى موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، إلى المحتاجين فى وطنها لبنان، وذلك تضامنًا منها مع أبناء وطنها فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فيما اعتذرت بولا للفنانة اللبنانية بسبب إعلانها الخبر، ليبدو أنها كانت لا تريد إعلانه.

وقالت عضو مجلس النواب اللبناني، فى تغريدة على تويتر، "ميريام فارس الرائعة تقدم أرباح حفلتها إلى المحتاجين فى وطنها.. شكرًا على عطائك وبتمنى ما تزعلى لأنى خبرت، حق الناس علينا بهالظرف الصعب إن نحاول مع نجومنا أن نحث كل مقتدر على المساعدة.. مع نجوم لبنان فينا نساعد كل بيت بحاجة لدفا".



بولا يعقوبيان تكشف عن تبرع ميريام فارس بأرباح حفلها للبنانيين

بدوره، قال الناقد الفنى اللبنانى سعيد حريرى، "ميريام فارس تحمل وجع لبنان واللبنانيين وتساهم من موقعها فى مؤازرة المحتاجين فى هذه الظروف العصيبة التى يمرّ بها وطننا محوّلةً حفلها الجماهيرى الأوّل فى السعودية مملكة الخير إلى وسيلة رائعة لفعل الخير.. ميريام الصديقة الطيّبة بكِ نفخر وجزاكِ الله كل الخير".

Advertisements

ومن المقرر أن يقام حفل ميريام فارس، الأول فى موسم الرياض يوم 18 ديسمبر الجارى، على مسرح محمد عبده، بوليفارد، ويشاركها فى الحفل الفنان سعد لمجرد، والذى يعود للحفلات بعد غياب دام لمدة ثلاث سنوات.



سعيد الحريرى يشكر ميريام فارس على تبرعها بأرباح حفلها للبنانيين

يشار إلى أن النجمة اللبنانية ميريام فارس، كانت أطلقت تحديًا جديدًا لجمهورها قبل إحياء حفلها الغنائى فى المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ونشرت ميريام فارس فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات، بأن من يريد الحضور معها فى كواليس حفلها فى موسم الرياض، ومرافقتها فى من قبل صعودى المسرح وحتى صعودها، أن يغنى "حبيبى سعودى"، ويستخدم هاشتاج "ميريام فارس فى السعودية".

يذكر أن النجمة اللبنانية ميريام فارس عادت للساحة الفنية بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها مؤخرا، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.