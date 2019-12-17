شكرا لقرائتكم خبر عن هوليوود تحتفل بآخر أفلام سلسلة حرب النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت روبوتات ملونة ورواد فضاء يرتدون الدروع مع شخصيات بارزة من هوليوود أمس الاثنين، فى افتتاح العرض الأول على مستوى العالم لأحدث أفلام سلسلة حرب النجوم، فيلم ‭"‬ذا رايز أوف سكايووكر‭"‬، وهو الفيلم التاسع والأخير فى هذه السلسلة من أفلام الخيال العلمى.

وأغلقت شركة والت ديزنى مجموعة مبان كاملة فى وسط هوليوود لاستضافة العرض الأول للفيلم المقرر أن يبدأ عرضه للجمهور على مستوى العالم يوم الخميس.

وقاد أشخاص يلوحون بسيوف مضيئة الحضور ومن بينهم نجما سلسلة حرب النجوم ديزى ريدلى ومارك هاميل على البساط الأزرق تحت خيمة ضخمة مصممة على شكل حظيرة لسفن الفضاء تحت قبة سماوية تتلألأ فيها النجوم.

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وحضر النجم هاريسون فورد الذي مثل شخصية هان سولو التي ماتت في فيلم (ذا فورس أويكنز) عام 2015. وحضر العرض كذلك نجوم لم يشاركوا في الفيلم الأخير منهم المخرج ستيفن سبيلبرج والمخرج سبايك لي والممثلة فرانسيس مكدورماند.

ويختتم فيلم (ذا رايز أوف سكايووكر) السلسلة التي حققت رواجا كبيرا والمصنفة ثاني أعلى سلاسل الأفلام إيرادا على الإطلاق إذ حققت مبيعاتها أكثر من 9.2 مليار دولار.

وينهي الفيلم قصة بدأت قبل 42 عاما في عام 1977 عندما قدم المخرج والمنتج جورج لوكاس شخصية بطل شاب يحمل اسم لوك سكايووكر وأبهر المشاهدين بمجموعة من أجهزة الروبوت الفضائية الملونة ومجموعة من المحاربين طوال القامة وغيرها من الشخصيات الغريبة.