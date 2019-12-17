فن ومشاهير

وفاة والد الفنانة سهر الصايغ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة سهر الصايغ وفاة والدها الدكتور محمد الصايغ، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "توفى إلى رحمة الله الواسعة والدى الدكتور محمد الصايغ".

 

وعادت سهر الصايغ إلى القاهرة أول أمس الأحد بعد رحلة تصوير مسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف فى الأردن استغرقت 10 أيام، على أن تحصل مع أسرة العمل على إجازة أسبوع لحين العودة لاستئناف التصوير مرة أخرى بالقاهرة.

 

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وتشارك سهر الصايغ أيضا فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة مجدى زكى وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة من نوعية أعمال الـ45 حلقة وكان من المقرر بدء تصوير مشاهدها بعد يومين ولكن سيتم تأجيلها بسبب وفاة والدها.

 

 

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