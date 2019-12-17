مؤلف "النهاية" ليوسف الشريف ينشر صورًا جديدة من الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر السيناريست عمرو سمير عاطف، صورا جديدة من كواليس مسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف. وكتب عمرو سمير عاطف، في تعليقه على الصور: " الحبايب". يذكر أن المسلسل بدأ تصوير أولى مشاهده أمس الاثنين. "النهاية" من إخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف، ويشارك يوسف الشريف البطولة: عمرو عبدالجليل وناهد السباعي وسهر الصايغ ومحمود الليثي وعدد من النجوم، إنتاج شركة سينرجي.

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