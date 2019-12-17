"السبكي" يكشف سبب خروج فيلم "ديدو" من موسمي رأس السنة ومنتصف العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد المنتج أحمد السبكي، خروج فيلمه "ديدو"، بطولة كريم فهمي، من العرض في موسمي رأس السنة ومنتصف العام.

وقال السبكي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عمليات الجرافيك، السبب وراء تأجيل طرحه خلال تلك الفترة رغم انتهاء تصوير الفيلم، مؤكدًا أن 90 % من مشاهد الفيلم تعتمد على الجرافيك، وهو ما يستلزم وقتًا طويلاً للإنتهاء منه.

Advertisements

وأضاف أحمد السبكي، أن الفيلم تقرر طرحه في عيد الفطر المقبل.

وأشار إلى أن لديه فيلمان سيتم طرحهما خلال موسم إجازة منتصف العام، وهو فيلم"صاحب المقام" يوم 21 يناير، وفيلم"بنات ثانوي" يوم 7 يناير.

فيلم "ديدو" كان مقررًا طرحه فى شهر يناير المقبل، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، وهو بطولة كريم فهمى، وحمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي.