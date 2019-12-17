تراند اليوم : إصابة أحمد فهمي بمرض نادر يصدم الوسط الفني

يبدو أن "العين" كما يقول البعض لم تترك الفنان المصري أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد منذ زواجهما، فلم يمر أكثر من 3 أيام على زواجهما وأصيبت زوجته بآلام شديدة لم تهنأ بسببها بشهر العسل.
وأجرت الفنانة هنا الزاهد مؤخرًا عملية استئصال مرارة، وبعدها بأيام اجرى زوجها الفنان أحمد فهمي عملية جراحية، بسبب إصابته بمرض نادر، لكنه أكد أن التشخيص كان خاطئًا وسيتم إجراء جراحة أخرى له إذا لم تتحسن حالته خلال 6 شهور.
وقال فهمي، ببرنامج "trending": "حاليًا أعيش فترة نقاهة، وفي حالة عدم شعوري بأي تحسن، من المقرر أن أجرى عملية جراحية أخرى".
وتابع: "أجريت العملية الجمعة الماضي منذ أسبوع، والحمد لله أنا حاليًا بخير، والمفترض أن أظل في فترة نقاهة أسبوعين، وإذا لم أشعر بتحسن سأجري جراحة أخرى بعد 6 أشهر".
وأجرى "فهمي"، منظارًا تبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة وتم إجراء عملية بسيطة في المريء منذ أسبوع.