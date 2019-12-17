تراند اليوم : فنانة واحدة فقط زارت قبر هيثم أحمد زكي في ذكرى الأربعين .. فمن هي؟

حل أمس ذكرى الأربعين لوفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي ، ولم يزوره سوى فنانة واحدة.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لقبر هيثم أحمد زكي ، وعلقت قائلة: النهاردة ذكرى أربعين هيثم أحمد زكي .. الله يرحمه .. نسألكم الدعاء والفاتحة على روحه.

وذكرى الأربعين هي تقليد مصري يقوم به أهل وأقارب المتوفي ، حيث يقيمون شيء أشبه بـ"العزاء المصغر" بعد مرور 40 يوما على وفاة الشخص .

وتوفي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي يوم 7 نوفمبر الماضي بعد إصابته بوعكة صحية.

