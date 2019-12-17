تراند اليوم : اعتراف صادم.. فنانة شهيرة تعلق على تسريب صور إباحية مع فنان معروف

فجرت الفنانة السورية إنجي خوري، مفاجأة صادمة، عن الصور المسربة لها مع الفنان اللبناني ربيع الزين، خلال مقطع فيديو لها نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن علاقة جمعتها مع الفنان اللبناني الشهير ربيع الزين لمدة 4 سنوات.
وأشارت الفنانة السورية المثيرة للجدل، أن علاقتها بالفنان وملك جمال لبنان عام 2014، كادت أن تسفر عن زواجهما ولكن لم تستمر.
وأضافت :"عادي أهلي كانوا يعرفوا، وكنا رح نتزوج، وقد ما صار مشاكل بيني وبينو، هو رجّال".
وتابعت إنجي خوري: "ما قلت اسمو قبل لأنو هو ما كان يقبل وما كنا حاطين محابس، بعتذر ربّوعة مضطرة قول اسمك".
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه الناشط والفنان اللبناني ربيع الزين في وضع مخل مع إنجي خوري، كما يقوم بتقبيلها، فعلّقت الأخيرة بكل جرأة: "إذا بدكن انا بنزّلكن صور زيادة".