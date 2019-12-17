تراند اليوم : الموت يفجع الفنانة المصرية الشابة سهر الصايغ

فجع الموت صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة المصرية الشابة سهر الصايغ، في والدها الدكتور محمد الصايغ.
وأعلنت الفنانة المصرية، عن وفاة والدها، عبر منشور لها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت "توفى إلى رحمة الله الواسعة والدى الدكتور محمد الصايغ".
وانهالت التعليقات لتعزية الفنانة، وتقدم عدد من الفنانين بالتعازي والدعاء لوالدها بالرحمة ولها وأسرتها بالصبر والسلوان،
والفنانة سهر الصايغ برز نجمها مؤخرًا في أكثر من عمل درامي، كان أبرزهم مسلسل" فكرة بمليون جنيه" والتي قامت بدور شقيقة الفنان علي ربيع في المسلسل.
وعادت سهر الصايغ إلى القاهرة أول أمس الأحد بعد رحلة تصوير مسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف فى الأردن استغرقت 10 أيام، على أن تحصل مع أسرة العمل على إجازة أسبوع لحين العودة لاستئناف التصوير مرة أخرى بالقاهرة.