تراند اليوم : بعد صراع مع السرطان.. وفاة مخرج مصري عن عمر 48 عامًا

توفي مساء أمس المخرج المصري ياسر زايد، عن عمر يناهز 48 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان داخل إحدى المستشفيات بمنطقة المعادي.
ونعى العديد من الفنانين والمشاهير المخرج، داعين له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.
وتذيع قناة الحياة حاليًا مسلسل "الضاهر" للمخرج ياسر زايد، بعد إيقافه لسنوات طويلة، وهو من بطولة الممثلين المصريين محمد فؤاد وتامر عبد المنعم.
وتدور أحداث المسلسل حول ضابط في الجيش يعيش بمنطقة الضاهر ويحظى باحترام من حوله بسبب حرصه على مساعدتهم ووالوقوف الى جانبهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية فيقع في مواقف عديدة تسبب له المشاكل.
الجدير ذكره أن الراحل ياسر الزايد هو إبن الكاتب والسيناريست الراحل محسن زايد.