تراند اليوم : بعد خلع والدته للحجاب .. تعليق صادم من نجل الفنانة "شهيرة"

أثارت الفنانة المعتزلة شهيرة موجة من الغضب والجدل خلال الفترة الماضية بعد قيامها بالظهور في عدة مناسبات عامة ، ما دعا نجلها "عمرو محمود ياسين" للحديث في هذا الأمر.

وقال "ياسين" في تصريحات نقلتها صحف مصرية إنه لا أحد يحق له التدخل في قرار والدته بخلع الحجاب أو العودة لارتدائه.

وأضاف: حين قررت والدتي ارتداء الحجاب في بداية التسعينيات لم يتدخل أحد منا في قرارها ، بالتالي ليس لنا أن نتدخل في قرارها حاليا بخلعه.

وتعرضت الفنانة شهيرة لهجوم شديد بسبب خلعها الحجاب ، وأتى الهجوم من فنانات أخريات على رأسهن عفاف شعيب التي قالت عن خلع شهيرة وسهير رمزي للحجاب: جايين تخلعوا الحجاب في السن دا؟.

