تراند اليوم : بعد خلع والدته للحجاب .. تعليق صادم من نجل الفنانة "شهيرة"

أثارت الفنانة المعتزلة شهيرة موجة من الغضب والجدل خلال الفترة الماضية بعد قيامها بالظهور في عدة مناسبات عامة ، ما دعا نجلها "عمرو محمود ياسين" للحديث في هذا الأمر.
وتعرضت الفنانة شهيرة لهجوم شديد بسبب خلعها الحجاب ، وأتى الهجوم من فنانات أخريات على رأسهن عفاف شعيب التي قالت عن خلع شهيرة وسهير رمزي للحجاب: جايين تخلعوا الحجاب في السن دا؟.
وقال "ياسين" في تصريحات نقلتها صحف مصرية إنه لا أحد يحق له التدخل في قرار والدته بخلع الحجاب أو العودة لارتدائه.
وأضاف: حين قررت والدتي ارتداء الحجاب في بداية التسعينيات لم يتدخل أحد منا في قرارها ، بالتالي ليس لنا أن نتدخل في قرارها حاليا بخلعه.
وتعرضت الفنانة شهيرة لهجوم شديد بسبب خلعها الحجاب ، وأتى الهجوم من فنانات أخريات على رأسهن عفاف شعيب التي قالت عن خلع شهيرة وسهير رمزي للحجاب: جايين تخلعوا الحجاب في السن دا؟.