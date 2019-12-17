تراند اليوم : مصري يضبط فنانة شهيرة مرتدية النقاب عند الكعبة .. طلب منها التصوير .. ففاجأته برد ناري

اكتشف مواطن مصري بالمملكة العربية السعودية ، فنانة شهيرة مرتدية النقاب أثناء تأديتها العمرة.

ونشرت الفنانة المصرية شيماء سيف صورة قامت بالتقاطها للكعبة المشرفة ، كاشفة عن تواجدها بالأراضي المقدسة.

وعلق أحد متابعيها قائلا: شوفتك يا شيماء وكنتي لابسة نقاب ، كان نفسي أتصور معاكي.

هذا التعليق يبدو أنه ضايق الفنانة الشهيرة واعتبرته نوعا من الإساءة للأجواء الدينية الموجودة عند الكعبة .

وردت على المتابع قائلة: أنا جاية لربنا .. وأنت جاي لربنا .. متلهيش نفسك بأي حاجة تانية أو أي حد تاني ولو كان مين .. ربنا يتقبل منا جميعا.

