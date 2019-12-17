تراند اليوم : مصري يضبط فنانة شهيرة مرتدية النقاب عند الكعبة .. طلب منها التصوير .. ففاجأته برد ناري

اكتشف مواطن مصري بالمملكة العربية السعودية ، فنانة شهيرة مرتدية النقاب أثناء تأديتها العمرة.
وردت على المتابع قائلة: أنا جاية لربنا .. وأنت جاي لربنا .. متلهيش نفسك بأي حاجة تانية أو أي حد تاني ولو كان مين .. ربنا يتقبل منا جميعا.
ونشرت الفنانة المصرية شيماء سيف صورة قامت بالتقاطها للكعبة المشرفة ، كاشفة عن تواجدها بالأراضي المقدسة.
وعلق أحد متابعيها قائلا: شوفتك يا شيماء وكنتي لابسة نقاب ، كان نفسي أتصور معاكي.
هذا التعليق يبدو أنه ضايق الفنانة الشهيرة واعتبرته نوعا من الإساءة للأجواء الدينية الموجودة عند الكعبة .
وردت على المتابع قائلة: أنا جاية لربنا .. وأنت جاي لربنا .. متلهيش نفسك بأي حاجة تانية أو أي حد تاني ولو كان مين .. ربنا يتقبل منا جميعا.