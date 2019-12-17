ظهر الفنان المغربي سعد لمجرد في أحد المولات بمدينة الرياض، وذلك خلال تواجده في المملكة استعداداً لإحياء حفلة له بعد يومين.
وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص تجول سعد لمجرد في المول بينما يستوقفه العشرات من الجماهير لالتقاط الصور التذكارية معه.
ويواجه الفنان المغربي تهماً بالاعتداء الجنسي في فرنسا، ومن المقرر محاكمته في الشهور الأولى من العام المقبل وكان قد ألقي القبض عليه في سبتمبر من العام الماضي قبل أن يفرج عنه في الخامس من ديسمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل حفله بيومين.. شاهد: الفنان سعد لمجرد في أحد مولات الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.