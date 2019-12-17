مُعجب كان يريد صورة مع شيماء سيف في الحَرَم.. والفنانة توجه له نصيحة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغلت الفنانة المصرية شيماء سيف تواجدها في المملكة العربية السعودية مؤخرا للمشاركتها في ليالي العروض الكوميدية، ضمن فعاليات موسم الرياض؛ وقامت بأداء العمرة.

شيماء سيف، نشرت صورة للكعبة المشرفة، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب اكتبها لك مشتاق”.

وكشف أحد تابعين شيماء سيف، عن تعرفه عليها خلال أدائها مناسك العمرة رغم ارتدائها للنقاب، قائلًا: “كان نفسي يا شيماء أتصور معاكي.. أنا شوفتك على فكرة وكنتي لابسه نقاب”.

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شيماء سيف، ردت على تعليقه قائلة: “أنا جاية لربنا وأنت جاي لربنا متلهيش نفسك بأي حاجة تانية أو أي حد ولو كان مين وربنا يتقبل منا جميعا”.

وتواجدت الفنانة المصرية في السعودية خلال الأيام الماضية، للمشاركة في “ليالي العروض الكوميدية”، برفقة عدد من النجوم العرب، كما شاركت في عروض مسرحية “لوكاندة الأوباش”، مع الفنان حسن الرداد، ومايا دياب، وماجد المصري، وهالة فاخر، وحمدي الميرغني، وأوس أوس، وغيرهم من النجوم والمسرحية عرضت للمرة الأولى بالسعودية وهي من إخراج الفنان أشرف زكي، وحققت نسبة نجاح كبيرة.

وكان أخر أعمال شيماء سيف، الدرامية مسلسل “الزوجة 18”، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة حسن الرداد، وناهد السباعي، ‏وهيدي كرم، وسلوى خطاب، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري.