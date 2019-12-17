حسين الجسمي يُغرّد “بالعربي” عن محاسن اللغة

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّث النجم الإماراتي حسين الجسمي عن محاسن اللغة العربية من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وأشار “الجسمي” إلى أن دراسة اللغة العربية تسهم في كشف جمالياتها وتمنح الشخص الرغبة في تطبيقها، فكتب: “تمتاز اللغة العربية بعذوبة ألفاظها، وجمال تراكيبها الكلامية ومحسّناتها البديعية، مما يجعل دراستها تسهم في تذوق جمالياتها والتحلي بتطبيقاتها”.

وأرفق حسين الجسمي كلامه بهاشتاغ “بالعربي”، فحققت تغريدته تفاعلاً كبيراً من متابعيه في الوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن حسين الجسمي طرح مؤخراً أغنية جديدة تحمل اسم “على الغدير”، من كلمات بدر بن عبد المحسن، ألحان راكان، توزيع عصام الشرايطي ومكس وماستر جاسم محمد.