منتج “ممالك النار”: العثمانيون أدخلوا العالم العربي في ظلام دامس لمدة 400 عام

متابعة بتجــــــــرد: قال ياسر حارب، منتج مسلسل “ممالك النار”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج الحكاية، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية MBC مصر، أن العثمانيين دمروا المنطقة وأدخلوا العالم العربي في ظلام دامس.
وتابع “حارب”: “ارجعوا للتاريخ ومصادره المعتمدة والمسلسل 90% منه قد التزم بمعايير التاريخ والقصص الحقيقية، والعثمانيون حرموا الطباعة في العالم العربي ما أدخل المجتمع العربي في الظلام لـ400 عام”.
العمل من بطولة عدد من الفنانين العرب، على رأسهم محمود نصر، خالد النبوي، طومان باي، ديمة قندلفت، كندة حنا، رشيد عساف ومنى واصف.
يشار إلى أنّ مسلسل “ممالك النار” من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج بيتر ويبر، وتدور أحداث المسلسل حول الحقبة الزمنية من دولة المماليك، وسقوط الدولة على يد العثمانيين، ويطرح حياة السلطان سليم الأول.
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