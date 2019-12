هل ينافس Jumanji “حرب النجوم” الجديد؟

متابعة بتجــــــــــرد: في أواخر عام 2017، خرج إلى النور فيلم “جومانجي”، النسخة الواقعية من فيلم للأطفال يحمل الاسم نفسه، وسط تحد كبير، حيث تم في الوقت نفسه طرح فيلم حرب النجوم The Last Jedi، الذي كان بمنزلة قنبلة في شباك التذاكر، لكن المفاجأة كانت أن الفيلم امتلك قلوب الجماهير.

ووفق تقرير لموقع “سي نت”، يتطلع صناع الفيلم الآن إلى تكرار الأمر نفسه، بإطلاق الجزء الثاني منه تحت اسم Jumanji:The Next Level، قبل أسبوعين من انطلاق أحدث ملحمة لسلسلة أفلام حرب النجوم، الذي ينتظره العالم، ويحمل اسم Star Wars: The Rise of Skywalkers.

ونقل الموقع عن جيك كاسدان، الكاتب المشارك ومخرج الجزء الجديد من “جومانجي”، قوله إن الفيلم يستفيد بالطبع من أسماء نجومه: دواين جونسون وكيفين هارت وكارين جيلان وجاك بلاك، ولكن الأزمة تكمن في أن طرحه يتزامن مع طرح أحدث أجزاء حرب النجوم.

وبالنسبة للفيلم الجديد، الموجود في دور السينما الآن، قال كاسدان، إنه لا يفكر مطلقا في أنه يخوض مواجهة مع فيلم “حرب النجوم” الجديد، فهو شيء فريد ومتميز ومتفرد في العالم، والجميع في شتى أنحاء العالم سيشاهدونه، ولكنه يأمل فقط أن يشاهدوا “جومانجي” أيضا.

وتبلغ تكلفة الفيلم نحو 125 مليون دولار، بينما كانت تكلفة الجزء الأول 90 مليوناً، وحصد أرباحاً بلغت 853 مليون دولار.