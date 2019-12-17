“ديزني” تعتذر مرتين لجمهور فيلمها Frozen 2 في اليابان

متابعة بتجـــــــــرد: رغم النجاح المدوي، الذي حققه فيلم Frozen 2 في مختلف أنحاء العالم، فإن شركة والت ديزني، التي أنتجته، تواجه حالياً مأزقاً في اليابان، بعدما اكتشف اليابانيون أنهم تعرضوا لخدعة ترويجية.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، فإن “ديزني” اضطرت إلى تقديم اعتذار للجمهور الياباني، بعد الكشف عن تكليف الشركة لوكالة دفعت لسبعة من فناني المانغا، للتغريد على موقع “تويتر” والإشادة بالفيلم، من دون الكشف عن تقاضيهم أموالاً مقابل الترويج للفيلم.

وأوضحت الصحيفة أن جمهور “والت ديزني” في اليابان لاحظوا، في مطلع شهر ديسمبر الجاري، أن 7 من فناني المانغا نشروا رسوماً توضيحية لشخصيات فيلم “فروزن 2″، ولكنهم أخطأوا حين استخدموا جميعاً الصياغات والكلمات نفسها للإشادة بالفيلم، مما كشف أن الأمر ضمن خطة ترويجية مدفوعة الأجر.

وبادرت شركة “والت ديزني” في اليابان للاعتذار، مبررة ذلك بأن المشكلة نشأت بسبب قلة التواصل، وأنه لم تكن هناك نية للخداع المتعمد، لكن هذا الاعتذار سرعان ما انهار، بعدما اعترف فنانو المانغا، بتقاضيهم مقابلاً مادياً للترويج للفيلم، وأن الوكالة طلبت منهم عدم التصريح بهذا الأمر، لتضطر الشركة الى إصدار بيان جديد، تحملت فيه المسؤولية كاملة.

وتربع فيلم Frozen 2 على عرش شباك التذاكر في اليابان، محققاً 55 مليون دولار، خلال 3 أيام العطلة.