نورما أخت إليسا.. شبه واضح وإطلالات أكثر جرأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تترك الفنانة اللبنانية إليسا فرصة، إلا وتعبّر من خلالها عن مدى ارتباطها بعائلتها ومحبتها لأشقائها. ربما لا تنشر إليسا لحظاتها العائلية بشكل متواصل إلا أنها تعطي جمهورها أحيانا بعض الصور العائلية الحميمة.

فمرة تظهر إليسا مع شقيقها كميل الذي يرافقها في معظم سفراتها، والذي يعمل كمهندس صوت معها، ومرة أخرى تنشر صورة لها مع والدتها، التي تحضر حفلاتها أحيانا.

لدى إليسا شقيقتان، هما نورما وريتا، و3 أشقاء هم غسان وجهاد وكميل، لكن الفنانة تحرص المحافظة على علاقاتها العائلية بعيدا عن الأضواء.

مؤخرا، وأثناء تواجدها بكندا، نشرت إليسا صورتها برفقة شقيقتها نورما، التي تعيش هناك برفقة عائلتها، حيث وجهت لها كلمات معبرة أكد لها فيها أنها تحبها.

هذه الصورة كشفت أن نورما تمتلك حسابا على إنستغرام، تنشر فيه صورا لإطلالاتها، وصورا أخرى لأفراد عائلتها، وأحيانا صورا لشقيقتها إليسا، معبرة لها عن حبها.

نورما تشبه إليسا إلى حد ما، فملامح الوجه تظهر تشابها بين الأختين، خاصة عند منطقة العيون وشكل الوجه.

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كثيرون قالوا إن نورما أكثر جرأة من إليسا في اختيار إطلالاتها، فهي تتجه نحو الفساتين الضيفة والقصيرة، كما تحرص على اختيار أحذية الكعب العالي، التي تساعد على إظهار الجسم أكثر رشاقة وجمالا.

البعض أشار إلى أن ستايل إليسا والموديلات التي تختارها لملابسها، أكثر رقيا وأناقة، مؤكدين أن تواجدها تحت الأضواء بشكل متواصل يملي عليها اختيار الأفضل. آخرون قالوا إن شقيقة إليسا جميلة مثلها تماما، وأن الشبه بينهما واضح للغاية، مطالبن الفنانة بمشاركتهم المزيد من الصور العائلية التي تتيح لهم التقرب أكثر من نجمتهم المفضلة.

يذكر أن إليسا كانت قد أعلنت بعد مرضها بسرطان الثدي، أن تجربتها القاسية جعلتها تطلب من شقيقتها الكبرى ريتا أن تخضع لفحص الكشف عن السرطان، وأن النتيجة كشفت بالفعل إصابتها هي أيضا بالمرض نفسه، لكن بمرحلة أكثر تطورا وخطورة، وأنها خضعت للعلاج هي الأخرى.

وأعلنت اليسا منذ أيام تعافيها التام من مرض سرطان الثدي، مشيرة إلى أنها الآن بخير وأنها لن تخضع لعمليات أخرى بعد رحلة علاجها التي استمرت نحو عامين في الخارج.