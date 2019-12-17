أحمد عز يُعرب عن سعادته بتواجده على مسرح موسم الرياض

القاهرة - سعيد البحيري
أعرب النجم أحمد عز عن سعادته بالتواجد لأوّل مرة على المسرح في أحدث إنتاجات كايرو شو مسرحية علاء الدين التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، مؤكدًا تطلعه لمقابلة الجمهور السعودي المحب للفن.
وقال عز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر «تويتر»: "سعيد بتواجدي لأول مرة على المسرح في موسم الرياض بمسرحية علاء الدين، اتطلع بكل سعادة واحترام لمقابلة الجمهور السعودي المحب للفن وكل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه الدائم للفن؛ ولإنجاح هذا العمل الذي يتم فيه استخدام تقنيات حديثة لأول مرة في تاريخ المسرح العربي".
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