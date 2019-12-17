شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ومصطفى خاطر ضيفا شرف فى "حضور وانصراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجمين أحمد فهمى ومصطفى خاطر خلال أحداث فيلم محمد ثروت الجديد "حضور وانصراف"، كضيوف شرف ولا يظهران بشخصيتهما الحقيقية ولكن بشخصيات ضمن أحداث الفيلم، الذى لم يتم تحديد موعد طرحه فى دور العرض.

فيلم "حضور وانصراف" من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز" إشراف عام أحمد بدوى، وهو تجربة شبابية كوميدية تعتمد على البطولة الجماعية اذ يشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، محمد سلام، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، هدى مجد، محمد جمعة ومحمود حافظ وإخراج ياسر هويدي، حيث انتهى فريق العمل من التصوير الأيام الماضية فى الديكور الخاص بالعمل فى مدينة 6 أكتوبر.

وأقدمت شركة سينرجى فيلمز على تجربة فيلم " حضور وانصراف" وإعطاء الفرصة على العديد من الفنانين الشباب وأيضا المخرجين، مع التنوع أيضا في نوعية الأعمال التي تقدمها الشركة في الفترة الأخيرة والتي تعتمد دايما على الأعمال الضخمة انتاجيا.