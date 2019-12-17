شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تصور "قوت القلوب" مع ماجدة زكي نهاية الأسبوع الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة سهر الصايغ لتصويرأول مشاهدها فى مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكي نهاية الأسبوع الجاري، حيث تلتحق بتصويرالعمل بعد عودتها إلى القاهرة، بعدما تواجدت طوال الأيام الماضية فى الأردن لتصوير مشاهدها فى مسلسل "النهاية – the end" مع يوسف الشريف للعرض فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "قوت القلوب" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة ويكتبه محمد الحناوى ويخرجه مجدى أبو عميرة وتنتجه شركة سينرجى ومقررعرضه فى الموسم الشتوى ويشارك فى بطولته بجانب ماجدة زكى، كلا من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهرالصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون.



سهر الصايغ

وفى سياق متصل تقدم سهر الصايغ أحد أدوار البطولة النسائية أمام يوسف الشريف فى مسلسله "النهاية – the end" سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث تلتقى يوسف فى الدراما للمرة الثانية بعد عملها فى "كفر دلهاب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان من عام 2017

Advertisements

وانشغلت الفنانة سهر الصايغ طوال الفترة الماضية، بعرض مسرحية "المتفائل" مع سامح حسين حيث شاركت فى 75 ليلة عرض على المسرح القومي بالعتبة، والمسرحية بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.