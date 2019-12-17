حبيبة جان يامان السابقة: يحتقر المرأة ويهينها!

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت الممثلة التركية الشابة بيستيمسو أوزديمير جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة عن حبيبها السابق النجم التركي الشهير جان يامان.

وبعد أن خرج “يامان”، خلال الأسابيع الأخيرة، بتصريحات فيها إيحاءات جنسية استفزت عدداً من الناس خلال حلوله ضيفاً على برنامج إسباني، انتقدت أوزدمير، الشهيرة بشخصية “روشان” في المسلسل التركي “العشق الأسود”، تصريحات جان بعدما سئلت عنها. وأشارت إلى أنها غير مقبولة وفيها احتقار للمرأة.

وبعدما سئلت عن رأيها بما قاله يامان في البرنامج الإسباني عن أن الممثلين غير المنجذبين جنسياً إلى بعضهم البعض يقدمون أعمالاً درامية فاشلة، أكّدت أنها لا توافقه الرأي، مضيفة أن هذا تصريح يهين المرأة.

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وذكرت صحيفة “حرييت” التركية أنها المرة الأولى التي تتحدث بيستيمسو، حبيبة يامان السابقة، عنه منذ انفصالهما.

وفي التفاصيل أن خلال وجود يامان في برنامج إسباني، خلال رحلته الأخيرة إلى إسبانيا، سألته المذيعة: “سنعتقد أن جان يمان هو الشخص المثالي، كيف يمكنك أن تثبت لنا أنك أتيت من هذا العالم؟” ليجيبها: “لنذهب للغرفة الخلفية كي اثبت لكِ”، ما أثار ردود فعل سلبية جداً حول هذا التصريح الذي تخطى فيه الخطوط الحمراء.