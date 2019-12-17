كيف تستعد ياسمين صبري خلف الكواليس؟ – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر حسابها على “إنستجرام”، مجموعة من الصور ظهرت فيها بينما تصفف شعرها، وتضع المكياج، وعلّقت عليها: “من خلف الكواليس”.

وشاركت ياسمين صبري متابعيها، خلال الأيام الماضية، مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام، أثناء رحلتها إلى جزر المالديف، ووصل عدد المعجبين بصورها إلى ما يزيد على المليون إعجاب.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري، قدّمت خلال رمضان الماضي مسلسل “حكايتي”، وذلك بالاشتراك مع أحمد صلاح حسني ووفاء عامر، وجسدت فيه شخصية فتاة صعيدية، تتعرض لظروف صعبة بعد وفاة والدتها، الأمر الذي يضطرها إلى الهروب من عائلتها في الصعيد، من ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.