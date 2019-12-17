بلقيس تحتفل أمام 50 ألف شخص بالعيد الوطني المجيد في حلبة البحرين الدولية

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متابعة بتجــــــــــرد: بحضور أكثر من 50 ألف شخص في مهرجان العيد الوطني المجيد بحلبة البحرين الدولية، أحيت النجمة بلقيس حفلاً غنائياً كبيراً قدمت خلاله مجموعة كبيرة من أجمل أغنياتها إلى جانب بعض الأغنيات التي أعدتها خصيصاً بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين.
وقدمت بلقيس بمشاركة فرقتها الموسيقية أغنية “بلد عيني”، وهي إحدى أهم أغنيات الفنان الراحل البحريني علي بحر وفرقة الأخوة البحرينية، فأضاء خلالها الجمهور “فلاشات” هواتفهم، راسمين لوحة جميلة معبّرة عن حبّ الوطن.
كما تغنت بلقيس بأغنية “بحرين يا شمس النهار”، لتعبر بعدها عن سعادتها في مشاركة الشعب البحريني الإحتفال بالمناسبات الوطنية للسنة الثالثة على التوالي، فقالت: “أنا سعيدة جداً بالمشاركة في هذا المهرجان الوطني في الغالية مملكة البحرين، فكل عام وأنتم بخير شعب وقيادة”، متمنية إستمرار السعادة والفرح في هذا الوطن العربي والخليجي الذي نعتز به.
الى جانب ذلك، وبعد هذا الحفل التاريخي الكبير، تستعد بلقيس لمجموعة من النشاطات الفنية الغنائية، أبرزها إحياء حفل غنائي في “مهرجان ليوا الدولي” بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 9 كانون الثاني/يناير 2020، الى جانب مجموعة أخرى من الحفلات التي ستعلن عنها في وقتها.
وعلى صعيد الإصدارات الفنية، تصوّر بلقيس خلال الأيام المقبلة أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، على أن يبصر العمل النور مطلع عام 2020 القادم.
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