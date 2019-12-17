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محمود العسيلى وأحمد شيبة ومصطفى حجاج يجتمعون فى حفل رأس السنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجوم محمود العسيلي، وأحمد شيبة، ومصطفي حجاج، فى حفل غنائي بمناسبة رأس السنة يوم الثلاثاء، الموافق 31 ديسمبر الجاري، في إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقدم العسيلي خلال حفلاته عددا من أغنياته المميزة وهى "يا ناس"، "ملايين"، "في حتة تانية"، "حلم بعيد"، "اتت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة".

وكانت آخر أعمال مصطفى حجاج هي أغنية "يا مصطفى يا مصطفى “من ألبوم الجديد، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع أمير محروس، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، والذى عرض بموسم رمضان الماضى  بعنوان "سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.

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