بالصور| بلقيس فتحي بـ"بدلة" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة اليمنية بلقيس فتحي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت بلقيس في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية بدلة من اللون الأسود اللامع، كما ظهرت بـ"ظفائر" طويلة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

واحتفلت بلقيس مؤخرًا بحصولها على نجمة في ممشى المشاهير بمدينة دبي الإماراتية.

وأحيت بلقيس حفلا غنائيا، يوم 23 نوفمبر الماضي، بمركز الملك فهد الثقافي، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.