أول فيلم 3d.. أحمد داود يعلن بدء تصوير "يوم 13"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان أحمد داود، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة يعلن بها عن بدء تصوير فيلمه الجديد "يوم 13".

وكتب داود: "بسم الله توكلنا على الله .. أول يوم تصوير فيلم "يوم 13"، أول فيلم في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية ال3D، في السينمات 2020 إن شاء الله .. يارب يا بركة دعاء الوالدين".

وكان آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.