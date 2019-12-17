تراند اليوم : بعد أنباء عن منعه لها من التمثيل .. ابنة شقيق عادل إمام تخرج عن صمتها وتكشف المستور

كشفت نور - ابنة شقيق الفنان المصري عادل إمام - حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية من صدور قرار من عمها بمنعها من دخول مجال التمثيل.

وقالت "نور" في لقاء تلفزيوني: أحب الموضة والأزياء جدًا منذ الطفولة ، ولذلك قررت دخول هذا المجال.

وأضافت: في عام 2017 أطلقت علامة تجارية باسمي في مجال الملابس وهذا هو المجال الذي أعشقه.

وأردفت: رغم امتلاكي كل المقومات لدخول مجال التمثيل ، إلا أنني أفضل الموضة أكثر.

واستدركت: عمي الفنان عادل إمام هو كبير العائلة .. أستشيره في كل شيء ويدعمني في كل شيء ولا علاقة له بدخولي الفن من عدمه.

