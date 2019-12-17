شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم الحرب والتاريخ Midway تصل إلى 112 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت إيرادات فيلم الأكشن والإثارة والحرب Midway ، بـ حوالى الـ 7 ملايين دولار أمريكى، وذلك في أسبوع واحد، ليصبح بذلك المجموع الكلى 111 مليونا و 836 ألف دولار أمريكى.

وطرح فيلم Midway يوم 8 نوفمبر الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 54 مليونا و 596 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 57 مليونا و 239 ألف دولار أمريكى حول العالم.

وكان قد حقق فيلم Midway في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية إيرادات وصلت إلى 21 مليون دولار، كما طرح في 3855 شاشة عرض داخل أمريكا الشمالية، ووصلت ميزانية الفيلم إلى 100 مليون دولار.

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ويدورالعمل الجديد في إطارالأكشن والدراما وسرد للتاريخ، فيلم Midway من بطولة إد سكرين، باتريك ويلسون، لوك إيفانز، آرون إيكهارت، نيك جوناس، دارين كريس، ماندي مور، دينيس كويد وودي هارلسون، ومعظم الممثلين الأساسيين سيصورون ملازمين وأمريكيين حقيقيين خلال الحرب.

الفيلم من تأليف ويس توكي استنادًا إلى الأحداث الحقيقية، يركز فيلم Midway على الحرب على ضفاف المحيط الهادئ في أعقاب الهجمات على بيرل هاربور، والتي دافعت فيها القوات الأمريكية عن الساحل الغربي للقارة الأمريكية من البحرية الإمبراطورية اليابانية، وتعتبر معركة Midway نفسها معركة حاسمة خلال الحرب.

وقالت شركة Lionsgate المنتجة للفيلم : "إن العمل، الذي يستند إلى أحداث الحياة الحقيقية لهذا الانجاز البطولي، يروي قصة القادة والجنود الذين استخدموا غرائزهم وثباتهم وشجاعتهم للتغلب على الصعاب".

وقام المخرج إميريش بإخراج العديد من الأفلام منها : Independence Day، The Day After Tomorrow، 2012، Stonewall، وغيرهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Rolling Stone".