شاهد.. اصالة تكشف سبب عدم تعليقها على خبر انفصالها عن طارق العريان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 05:52 صباحاً - كشفت الفنانة السورية اصالة نصري سبب تكتمها وعدم تعليقها على الاخبار الكثيرة المتداولة حول انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وكانت اصالة قد أشارت عبر تلميحات بأنها تعيش فترة عصيبة، دون أن تذكر الأسباب والتفاصيل.

وردا على سؤال عن سنة 2019, قالت اصالة بعد تردد “بشكل عام كانت حلوة فيها شوية الم شوية مشاعر خبطتني.. على مستوى شغلي كانت عظيمة وعلى المستوى الاجتماعي نص نص”.

وعن سبب تكتمها وعدم تعليقها على هذه اخبار انفصالها، قالت اصالة: “أي شيء بحسه أنا وبيخصني أنا وما بيطال شعور أي فرد من أفراد عائلتي، زوجي أو ولادي أو والدتي أو أخواتي، رفقاتي، طالما هو شعور بس خاص فيي أنا بحس بإمانة أني قوله، لكن مستحيل ولا يمكن إني أحكي شيء يمس أي حدا من هي الأطراف اللي حكيت عنهم”.

تابعت اصالة: “بعبر بصدق عن كل ما يخصني أنا وبس، لإني بحس أني أنا ملك عام وصناعة الناس”.