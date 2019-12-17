كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 05:52 صباحاً - حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على الاحتفال باليوم الوطني البحريني خصوصاً أن زوجها ومدير أعمالها محمد الترك بحريني الجنسية، وبالتالي ابنتهما (غزل) بحرينية. وقد نشرت دنيا بطمة صورة لها من السفارة البحرينية في المغرب وعلقت قائلة: “صورة تجمعني بسعادة سفير البحرين السيد خالد المسلم بالرباط والاحتفال باليوم الوطني البحريني كل عام والبحرين بالف خير ملكا وشعبا ????????❤️.. شكرا لكم على الدعوة والاهتمام والتقدير ????”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دنيا بطمة تحتفل باليوم الوطني البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.