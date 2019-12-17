من أمام قبره.. إلهام شاهين تحيي ذكرى أربعين هيثم أحمد زكي.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على إحياء ذكرى اربعين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والتي تتوافق مع اليوم 16 ديسمبر.

إلهام شاهين، نشرت صورة لها من أمام قبر الفنان الراحل أحمد زكي، والذي تم دفن نجله معه والكائنة على طريق الواحات.

وعلقت إلهام شاهين، على الصورة قائلة: “النهاردة أربعين هيثم أحمد زكي الله يرحمه.. نسألكم الدعاء و الفاتحه على روحه”.

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يذكر أن الفنان أحمد هيثم زكي، كان قد رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا بعد تعرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعثر عليه ميتًا في حمام منزله بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الشرطة لاقتحام المنزل بسبب عدم رده على اتصالاتها المتكررة.

وتم دفن الفنان الراحل إلى جوار قبر والده الفنان أحمد زكي، على طريق الواحات وشارك في تشييع جثمانه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

كما أقيم العزاء الخاص بحضور شقيقه من والدته الفنانة هالة فؤاد، رامي عز الدين بركات، والذي عرف بوفاته وقت تشييع الجثمان ولم يستطع الحضور بسبب تواجده في الخارج.