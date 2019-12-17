صور.. نوال الزغبى تتألق فى حفل كبير بالقرية العالمية فى دبى

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

تألقت النجمة نوال الزغبي، خلال الحفل الغنائى الذى أحيته على مسرح "القرية العالمية" فى دبى، وسط حضور جماهيرى كبير الذين استقبلوها بحفاوة كبيرة.



وقالت نوال الزغبى خلال الحفل: "حماسي هنا ليس لكونها المرة الأولى التى أقابل فيها جمهورا بهذه الكثافة وفي مهرجان كهذا، لكن حماستي سببها أنها المرة الأولى لى التى أغنى فيها بالقرية العالمية.

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وقدمت نوال عددا كبيرا من أغنياتها منها: "كدة باى" "الناس العزاز" و"أغلى الحبايب" "شو أخبارك" و"مين حبيبى أنا"، كما غنّت الخليجى "عادي" و"غريب الراى" وأهدت الشعب السعودى أغنية "جنة جنة"، وغيرها.

يذكر أن النجمة نوال الزغبي أحيت مؤخرا، حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بحضور حوالى الـ7 آلاف من المحبين السعوديين والخليجيين الذين تجمهروا على مسرح "أبو بكر سالم" ورددوا معها أجمل الأغنيات.